In der Nacht zum Freitag ist vor einer Eisdiele in der Mühlstraße eine etwa zwei Meter große Deko-Eisfigur in Form einer Waffeltüte mit Eiskugeln gestohlen worden. Die Figur hat einen Wert von 600 Euro. Die Polizei Zweibrücken bittet um Hinweise zur Tat unter 06332 9760 pizweibruecken@polizei.rlp.de.