Seit Montagmorgen, um 9 Uhr steht der Impfbus in Bechhofen. Geimpft wird aber nicht im Bus, sondern im warmen Dorfgemeinschaftshaus. Wie in der Vorwoche in Zweibrücken ist der Andrang von Impfwilligen hoch. Um 9.30 Uhr waren schon gut 120 Menschen da. Sie warten teilweise auf Rollatoren und in Rollstühlen vor der Tür. Fahrzeuge säumen die Straßen um das Dorfgemeinschaftshaus mit Kennzeichen aus Zweibrücken, Pirmasens, Homburg, Kusel und Kaiserslautern. Es sind viele Menschen angefahren, die nicht zum ersten Mal versuchen, über eine Impfbusaktion ihre ersehnte Dosis zu erhalten. Die Aktion soll bis 17 Uhr dauern. Wer hinkommt, sollte Zeit mitbringen. Wie zu erfahren war, hat der Impfbus 350 Impfdosen mitgebracht. Das hat gereicht.

