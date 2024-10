[aktualisiert 22. Oktober] Dieser Tage geht die 50.000 Quadratmeter große Halle in Betrieb, die der Internetversandhändler Amazon im Gewerbegebiet Steitzhof nahe des Zweibrücker Flugplatzes bauen ließ. Am Dienstag feierte das Unternehmen Eröffnung. Viele der Autos, mit denen die Gäste kamen, trugen Münchner Kennzeichen. In München sitzt die Deutschland-Zentrale von Amazon. Trotz der Eröffnungsfeier mitsamt blau-weißen Luftballons am Eingang und im Inneren: Amazon nutzt die Hallo nur fürs Weihnachtsgeschäft. Ein Amazon-Sprecher hatte Mitte Oktober noch einmal gegenüber der RHEINPFALZ betont: „Das Ende ist fix.“ Zwar hat Amazon 200 Personen neu eingestellt – aber nur für drei Monate.

