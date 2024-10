[aktualisiert 22. Oktober, 15.58 Uhr] Dieser Tage geht die 50.000 Quadratmeter große Halle in Betrieb, die der Internetversandhändler Amazon im Gewerbegebiet Steitzhof nahe des Zweibrücker Flugplatzes bauen ließ. Am Dienstag begrüßte das Unternehmen einen weiteren Schwung Mitarbeiter. Das sei aber trotz des geschmückten Eingangs mit blau-weißen Luftballons keine offizielle Eröffnung gewesen, sagte Amazon-Sprecher Steffen Adler im Gespräch mit der RHEINPFALZ [wir hatten am Dienstagmorgen von einer Eröffnungsfeier geschrieben]. Es gehöre zur Unternehmenskultur, neue Mitarbeiter auf diese Art und Weise zu begrüßen: „Das sind wichtige Personen.“ Dass viele Autos auf dem Parkplatz Münchner Kennzeichen trugen – in München sitzt die Deutschland-Zentrale von Amazon –, liege daran, dass solche Termine „von gestandenen Leuten gemanagt“ würden. Vor einigen Wochen habe es schon einmal einen solchen Termin gegeben. Nun sei die Belegschaft „weitestgehend vollständig“. Eine solche Begrüßung sei auch üblich, wenn die Angestellten nur Verträge für kurze Zeit haben. Das ist in Zweibrücken der Fall: Amazon nutzt die Halle nur drei Monate lang fürs Weihnachtsgeschäft. Der Amazon-Sprecher hatte Mitte Oktober noch einmal gegenüber der RHEINPFALZ betont: „Das Ende ist fix.“

Was in der Halle passiert, was für Fahrzeuge an- und abfahren, wer dort arbeitet und warum es nur ein kurzes Gastspiel wird, lesen Sie hier.