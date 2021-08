Daniel Preuß verärgert über spätes 2:2 seines Teams

Häufig schlägt in der Bezirksliga in den letzten Sekunden einer Partie die Waage gänzlich gegen das Team der SG Rieschweiler II aus, diesmal gab es eine Lektion der anderen Art. „Wenn ich 20 Minuten vor Schluss führe, dann muss ich bei einem Standard nicht mehr alles nach vorne werfen“, sagt SGR-Spielertrainer Daniel Preuß nach dem 2:2 gegen Tabellennachbar FK Clausen. Seine Mannschaft sei sehr dominant gewesen im Abstiegszonen-Duell, vor allem in der zweiten Spielhälfte. „Das dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben“, findet der SGR-Coach, der Fehler in seinen Defensivreihen vor dem Kontertor zum 2:2 sah und von einem Lernprozess spricht.

Doch der Ärger konzentriert sich doch eher auf das Remis gegen Clausen und nicht mehr ganz so ausgeweitet auf die Spiele gegen die Spitzenteams, die in den letzten Sekunden der Partie dem SGR-Team noch einen entscheidenden Treffer einschenkten. „Punkte, die wir in die Abstiegsrunde mitnehmen, sind wichtig, der Tabellenplatz ist eher zweitrangig“, fügt Preuß an. Dennoch sind auch Punkte gegen Spitzenteams wichtig, weiß Preuß – „für den Kopf“. Mit ein wenig mehr Ruhe, Überlegung und mit Köpfchen lassen sich im Übrigen auch Kontertore wie gegen Clausen vermeiden. Das bringt dann vielleicht auch gegen die Spitzenmannschaften mal den ein oder anderen Punkt „für den Kopf“. Reine Kopfsache also?

Eine ruhige Kugel, ganz anders als gedacht

Mit dem Begriff „eine ruhige Kugel schieben“ hatten die Kegler der KSG Zweibrücken 2 am ersten Spielwochenende der Saison 2020/21 im DCU-Landesverband Rheinhessen-Pfalz sicher was ganz anderes verbinden wollen. Eigentlich sollten sie am Samstag in der Vierer-Liga 200 beim SKC Mehlingen 2 antreten. Doch das Auswärtsspiel wurde laut dem KSG-Vorsitzenden Pascal Schlag nach Rücksprache mit Arzt Christoph Gensch vorsichtshalber abgesagt: Ein Spieler der KSG-Zweiten hatte Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person.

Benjamin Haag & Matthias Müller