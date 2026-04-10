Nach fünf Niederlagen hintereinander steht Landesligist SG Rieschweiler vor einem „Sechs-Punkte-Spiel“.

Mit der aktuellen Lage, so empfindlich nahe an der Abstiegszone, haben wohl die wenigsten beim Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler nach dem so positiven Saisonstart gerechnet. Noch kein Spiel hat die SGR im Jahr 2026 gewonnen. Vielleicht gelingt es ja am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellen-13., den SV Winterbach.

Jahresübergreifend sind es für Rieschweiler nun fünf Niederlagen in Folge. Dabei kassierte das Team jedes Mal mindestens vier Gegentore pro Partie. Zwar erzielte die SGR vorne selbst immer mindestens ein Tor, aber die Anzahl der Gegentreffer zeigt ganz klar, wo der Schuh auch diese Saison wieder drückt. „Wir sind nicht blind und sehen, was unser Hauptmanko ist – und das über Jahre. Wir machen und tun alles dafür, dass wir es abgestellt bekommen. Aktiv auf dem Platz im Training, wir sprechen auch viel über das Thema. Manchmal müssen die Jungs aufgebaut werden, manchmal brauchen sie auch eine ordentliche Ansage“, berichtet Trainer Björn Hüther.

Hüther spricht von „Kackphase“

Eine Lösung hat das SGR-Team aber noch nicht gefunden, im Durchschnitt bekommt es von Mannschaften aus jeder Tabellenregion zu viele Gegentore. Hüther bezeichnet die derzeitige Lage als „Kackphase“. Zum mangelhaften Defensiv-Verhalten gesellen sich Personalausfälle, fehlendes Spielglück und die Aberkennung der bereits gewonnenen Punkte gegen den TuS Rüssingen, der sich im Winter aus der Landesliga zurückzog.

Am Sonntag ab 15.30 Uhr müssten seine Jungs ganz einfach wieder aufs Neue probieren, den berüchtigten Bock umzustoßen. Auch wenn Hüther das nicht gerne hört: Er weiß, dass es als Viertletzter gegen den Drittletzten SV Winterbach bei zwei Punkten Abstand ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel ist. „Das Gute an der Situation ist, dass sie nicht neu für uns ist. Deshalb wissen wir damit umzugehen“, beruhigt Hüther alle, die von außen derzeit unruhig werden.

Kapitän fehlt

SGR-Spielführer David Wagner zählt sich ebenso zu denen, die mit dem Absacken nach der positiven Hinrunde nicht gerechnet haben. Er fehlt dem Team aktuell mit hundertprozentiger Einsatzfähigkeit ungemein auf dem Platz. Eine Schleimbeutelentzündung im Knie quält ihn schon länger. Der 24-jährige Gersbacher spielt eigentlich eine zentrale Rolle im Mittelfeld und hat einen großen Stellenwert im Team. Trotz seiner jungen Jahre ist er nach Erik Durm (33) und Co-Spielertrainer Christian Ohlinger (30) der drittälteste Spieler im ursprünglichen Saison-Kader. Seiner Verantwortung ist er sich durchaus bewusst. „Ich bin in jedem Training dabei, auch wenn ich aktiv nicht teilnehmen kann, der Kontakt zu den Jungs ist mir wichtig. Genauso stehe ich bei Spielen parat. Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wenigstens auf der Bank zu sitzen“, sagt der Werkstudent auf dem Weg zum Master als Wirtschaftsingenieur.

Wagner blickt erwartungsvoll auf Sonntag, „denn wir haben mit genau dem Spiel die beste Möglichkeit, unsere schlechte Phase in die andere Richtung zu lenken und mit einem Sieg einen großen Schritt nach vorne zu machen“. Er werde seinen Mitspielern deshalb bis zum Anstoß immer wieder mitgeben, dass Angst der falsche Ratgeber für das Gelingen ist. „Es soll sich jeder darauf freuen, welche Möglichkeit sich uns bietet, etwas Positives anzustoßen.“ Er hat Vertrauen in die Kollegen. „In der Mannschaft steckt so viel Qualität, dass mir das ausschließlich Mut macht, dass es wieder aufwärts geht. Es ist halt unser Weg, den wir mit jungen Talenten gehen möchten, da gehören Schwankungen dazu.“ Er sieht beispielsweise, dass einige zu viel wollen auf dem Platz und sich an falscher Stelle aufreiben. Da versucht er, mit den Trainern und anderen erfahrenen Spielern anzuleiten und entgegenzusteuern.

Gefährlicher Pfenning

Beim SV Winterbach müssten sie auf die schnellen Außenbahnspieler aufpassen, sie nicht hinter die Abwehrkette kommen lassen. „Denn wenn sie da durch sind, suchen sie ihren Stürmer Elias Pfenning, der eine Riesenqualität hat, beidfüßig und pfeilschnell ist – er ist für mich einer der besten Angreifer in der Klasse“, sagt Wagner. „Den müssen wir im Griff haben“, weiß er,