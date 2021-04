Fussball: Rieschweilers Spielertrainer Patrick Hildebrandt lobte nach der Niederlage gegen Idar-Oberstein sein Team zwar für die beste Saisonleistung, doch was Zählbares hatte seine Truppe wieder nicht in der Hand. Ein neues Experiment als Spielsystem scheint dagegen ausbaufähig.

Hildebrandt coachte das Spiel, zusammen mit dem ebenfalls verletzten Co-Trainer Steffen Sprau, von der Außenlinie. Dabei sah der SGR-Trainer, dass die erstmals eingeführte Fünferkette mit drei Innen- sowie zwei Außenverteidigern in den ersten Minuten noch nicht richtig funktionierte.

Auch im dritten Heimspiel der Saison fuhr die SG Rieschweiler in der Verbandsliga Südwest daher keine Punkte ein. Trotz einer – besonders in der zweiten Halbzeit – guten Leistung entführte der SC Idar-Oberstein beim 1:3 (0:2) drei Zähler. Die SGR bleibt nach fünf Spieltagen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz kleben.

Gästestürmer Klein nutzt frühe Abstimmungsprobleme aus

Idar-Obersteins Stürmer Justus Klein nutzte die anfänglichen Abstimmungsprobleme in der neuen Fünferkette zweimal aus – zur 2:0-Führung (10. und 16.). Beim ersten Mal mit einem Flachschuss aus 15 Metern unbedrängt ins linke Eck, danach aus spitzem Winkel mit etwas Glück am kurzen Pfosten.

„Mit zunehmender Spieldauer funktionierte unsere Zuordnung aber besser, in der zweiten Halbzeit haben wir auch offensiv immer besser agiert“, sagte Hildebrandt über das Auftreten seiner Truppe, die sich durchaus einige Chancen erspielte. „Vielleicht wäre heute was drin gewesen, wenn Silas Brödel in der 71. Minute der 1:2-Anschlusstreffer gelungen wäre“, trauerte er der ausgelassenen Chance nach. Brödels Schuss wurde noch von der Linie gekratzt.

Wagners Chance aufs Anschlusstor nicht genutzt

Die anfänglich noch etwas löchrige Fünferkette harmonierte ab Mitte der ersten Halbzeit. Auch die beiden Außenverteidiger Philipp Rung und Marcel Bayer kamen besser zurecht. Bayer, der verletzungsbedingt schon nach 33 Minuten von Luca Lieblang ersetzt wurde, hatte zuvor aber mit dem quirligen Alex Xavier Do Nascimento zu kämpfen, der ihn an der Außenlinie oft in Schwierigkeiten brachte. Rung, der auf der linken Seite zunächst vorwiegend Defensivaufgaben zu erfüllen hatte, kam in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit offensiv besser zur Geltung.

Er schaltete sich mehrmals nach vorne ins Spielgeschehen ein, holte einige Ecken und einen Freistoß heraus (41.). Den dabei lang auf den hinteren Pfosten geschlagenen Ball hätte der nach vorne geeilte Innenverteidiger David Wagner fast zum Anschlusstor genutzt, doch er lief nicht energisch genug durch. „Da hätte ich schneller reagieren müssen“, ärgerte sich der 19- Jährige nach Spielende.

Trotz allem: Fünferketten-Experiment gelungen

Auch Wagner sah das Experiment mit der Fünferkette als gelungen an. „Nach anfänglichen Abstimmungsfehlern haben wir in der zweiten Halbzeit die Partie weitgehend bestimmt“, fand er. Auch Außenverteidiger Rung war mit dem neuen System zufrieden. „Darauf können wir aufbauen“, findet der junge Verteidiger. „Wir müssen uns aber noch besser abstimmen, und die Zuordnungen absprechen.“

SC-Brasilianer Do Nascimento gelang per Konter (80.) mit dem 3:0 die Entscheidung. Die SGR konnte durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marc Arzt (88.) nur noch auf 1:3 verkürzen.

So spielten sie

SG Rieschweiler: Ohle - Bayer (33. Lieblang), Emser, Frank, Wagner, Rung - Ohlinger, Arzt - Spanier (56. Brödel), Tüllner (74. Baur), Mayer (63. Bißbort).