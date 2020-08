Katja Müller (Pirmasens) hat sich beim GC Nahetal am Wochenende die Qualifikation für die deutschen Golf-Meisterschaften der AK 18 gesichert. Schon nach dem ersten Tag lag die Golferin vom Ersten Golfclub Westpfalz (EGW) aus Rieschweiler-Mühlbach mit 73 Schlägen auf Rang eins.

Am zweiten Turniertag verbesserte sie sich sogar noch und beendete die Runde nach 71 Versuchen als Quali-Siegerin. Insgesamt hatte Müller zum Ende der Qualifikation gleich neun Schläge Vorsprung vor der Zweitplatzierten.

EGW-Golferin Maxime Holletschek (Losheim am See) verpasste in Braunfels um einen Schlag die DM-Quali der Altersklasse (AK) 16, obwohl sie am zweiten Turniertag das beste Ergebnis erspielte. Lisa Steingrube, luxemburgischer EGW-Neuzugang, verfehlte als Achte ebenfalls einen der vier Qualifikationsplätze. Marie Martin (13), die vor der Saison vom GC Bostalsee zum EGW wechselte, siegte aber bei der Qualifikation der Mädchen AK 14. Anna Bonerz und Sophia Saridis verpassten die Qualifikation für die nationalen Meisterschaften deutlich.