Sophie-Charlott Hempel aus Pirmasens hat ihre bisher beste Einzelplatzierung in den USA erzielt. Bei der Oklahoma Intercollegiate im Golf und Country Club Lawton kam die an der Texas A&M University studierende und für die dortigen Lions spielende Hempel nach einer 81er- und einer 71er-Runde mit insgesamt 152 Schlägen (zehn über Par) ins Clubhaus. Unter 56 Golferinnen aus zehn US-Universitäten belegte die hier auch für die Zweitliga-Mannschaft des Ersten Golfclubs Westpfalz in Rieschweiler antretende Spielerin den zweiten Platz.