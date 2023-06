Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Verbandsligist SG Rieschweiler startet mit neuem Trainer Patrick Hildebrandt nach der Corona-Pause ins Training. Mit Tugenden aus dem Profi-Fußball will der Neue seine Spieler für die Saison fit machen.

Rieschweiler-Mühlbach. In vier Trainingsgruppen unterteilt starteten am gestrigen Sonntag Verbandsligist SG Rieschweiler und die zweite Mannschaft aus der Bezirksliga in den Trainingsauftakt an der