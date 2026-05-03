Der EG Westpfalz plant defensiv: unklare Personalien, unbekannte Gegner, das Ziel ist der Klassenverbleib. Der Auftakt rückt näher, am 17. Juni wird zu Hause abgeschlagen.

Klappt es diesmal mit dem Aufstieg in die 1. Golf-Bundesliga? Beim Ersten Golfclub Westpfalz (EGW) aus Rieschweiler-Mühlbach plant Kapitänin Christine Baeck weit passiver für die am 17. Mai beginnende Saison in der 2. Bundesliga Mitte, die beim GC Neuhof startet. Grund sind nicht nur Veränderungen im eigenen Team, sondern auch unbekannte Gegner.

„Es wird eine spannende Saison. Wir hatten Ende des Jahres den Abgang von Patrizia Schäfer, die in München arbeitet. Sie hat sich, was zu erwarten war, dafür entschieden, beim Münchner GC zu spielen. Sie wird dort in der 1. Bundesliga spielen, aber wir wissen nicht, ob sie dort zum Einsatz kommt“, berichtet Baeck. Auch Annika Schwindt zog es in Bayerns Hauptstadt, Grund sei der Beginn eines Studiums. „Ich bin gespannt, ob sie in der 1. Bundesliga zum Einsatz kommt“, sagt Baeck weiter.

Bonerz zurück, Diederich-Saar neu dabei

Zwei Abgängen stehen Neuzugänge in gleicher Anzahl gegenüber. Die ehemalige EGW-Spielerin Anna Bonerz fand vom GC St. Leon-Rot den Weg zurück auf den Hitscherhof. Seit dem Jahr 2023 lebte die 16-Jährige im Internat des dortigen Clubs. Sie ist aktuelle deutsche Meisterin der Altersklasse 16 und gehört auch zum Nationalkader ihrer Altersklasse. „Anna ist eine wahnsinnige Verstärkung. Es ist toll, so eine Spielerin dazuzubekommen“, urteilt Baeck, räumt aber auch ein, dass Bonerz nicht bei allen Spielen dabei sein kann. „Sie ist am ersten und letzten Saisonspieltag dabei. Hoffentlich noch an einem weiteren Spieltag. Sie hat sehr viele Verpflichtungen, weil sie auch im Nationalkader ist“, sagt die Kapitänin über die in St. Ingbert wohnende Bonerz.

Dazu kommt die junge Luxemburgerin Raphaelle Diederich-Saar. Sie zählt neben Ella Miserini nicht als Golf-Deutsche. Denn als Golf-Inländerin gilt nur, wer mindestens drei Jahre bei einem deutschen Klub gespielt hat. Die Folge: Die EGW-Damen können je Spieltag nur eine der beiden Luxemburgerinnen einsetzen.

Statt Karriereende: Nahtz hängt eine Saison dran

Inga Nahtz wird entgegen bisheriger Vermutungen doch wieder vermehrt beim EGW spielen. Sie hatte im Vorjahr ihr Karriereende angekündigt. „Sie spielt eine große Rolle in der Mannschaft und hat Lust, wieder anzugreifen. Das finde ich mega“, sagt Baeck über Nahtz, die im Vorjahr zwei Spiele für ihren Klub absolvierte. Ein Grund sei, dass sie nun in Saarbrücken studiere und sich „in der Nähe“ aufhalte. „Das passt alles sehr gut für sie. Ihr Einsatz wird gefragt sein. Die Karriere ist also nicht beendet. Sie wusste vorher nicht, wohin die Reise studienbedingt für sie geht“, so Baeck. Der EGW-Heimspieltag steigt am 17. Juni.

Ein großes Fragezeichen steht derweil hinter dem Einsatz von Katja Müller, die in den USA ihren Master angegangen ist. „Im Winter hatten wir gesprochen, da war noch nicht klar, ob sie zurückkommt oder ob sie in den USA arbeitet. Ich versuche noch herauszufinden, ob sie bei uns spielen kann, auch wenn es nur einmal in dieser Saison ist“, sagt Baeck und hofft auf die langjährige EGW-Top-Spielerin und frühere deutsche Meisterin (AK 16) aus Pirmasens.

Saisonprognose schwierig

Auch wegen der vielen personellen Unwägbarkeiten ist Baeck nicht sicher, wohin die Reise in dieser Saison geht. „Saisonziel ist nur der Klassenverbleib. Wir können nur schwer eine Prognose treffen. Aachen können wir gar nicht einschätzen, wir wissen nicht, wie gut sie sind. Auf Mainz als Wiederaufsteiger trifft das auch zu“, sagt Baeck. Hinzu kommt für die Kapitänin, die tüchtige Unterstützung unter anderem von der Mutter von Marie Martin, Denise Martin, aber auch von Jugendwartin Sabine Merdian bekommt, dass sie wegen Abiturprüfungen womöglich hier und da auf Luisa Schwinn und Emma Lahaije verzichten muss. „Luisa hat einen Tag nach dem ersten Spieltag eine Abiturprüfung. Wir wissen noch nicht, ob sie da spielt“, sagt Baeck.

Ein echtes Trainingslager wird es diesmal vor der Saison nicht geben. „Wir waren zuletzt in Luxemburg, da sind einige der Spielerinnen Mitglied. Da hatten wir einen Trainingstag“, bemerkt Baeck zum Tag in einem Golfclub nahe der luxemburgischen Grenzstadt Remich. „Die Mädels haben viele Termine, trainieren viel auf eigene Faust. Im Winter haben wir uns dreimal am Bostalsee getroffen. Am ersten Spieltag sehen wir uns dann das erste Mal“, erzählt die EGW-Kapitänin.

Kader

EG Westpfalz: Christine Baeck, Marie Baertz, Anna Bonerz, Raphaelle Diederich-Saar, Xin Yuan Gao, Emma Lahaije, Marie Martin, Ella Miserini, Katja Müller, Inga Nahtz, Sophia Sarridis, Luisa Schwinn, Lisa Steingrube.

