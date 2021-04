Ex-Weltmeister Erik Durm hat am Samstag beim 4:3-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Tor für Eintracht Frankfurt geschossen. Nachdem er bereits für Daichi Kamadas 1:1 (8.) aufgelegt hatte, versenkte der aus Rieschweiler-Mühlbach stammende, heute in Langen lebende Durm einen Abpraller nach André Silvas Pfostenschuss zum zwischenzeitlichen 4:2 (61.). Er war Durms erstes Bundesliga-Tor seit fünf Jahren (das dritte insgesamt), damals hatte der gelernte Rechtsverteidiger für Borussia Dortmund gegen Darmstadt 98 getroffen. Unter anderem sein Treffer sorgte dafür, dass die Eintracht mit nun 53 Zählern als Tabellenvierter weiter ihren Champions-League-Platz mit sieben Punkten Vorsprung auf Dortmund verteidigt. Durm, der im Juli 2019 in Frankfurt anheuerte, war nach dem Spiel ein gefragter Interviewpartner. „Jetzt sind wir da oben, jetzt wollen wir da auch bleiben“, sagte der 28-Jährige unter anderem der ARD-Sportschau. „Ich bin happy. Aber ich hätte den Sieg auch ohne ein Tor von mir genommen und wäre megaglücklich“, meinte er bescheiden.