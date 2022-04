In Riegelsberg (nördlich Saarbrückens) brannte in der Nacht zum Ostermontag die Grünschnittdeponie. Der Rauch war bis auf die A1 zu sehen.

Kurz nach 22 Uhr stiegen von der Kompostierungsanlage an der Holzer Straße hinter dem Waldfriedhof meterhohe Flammen in den nächtlichen Himmel. Eine riesige Rauchwolke steht über dem Köllertal und zieht binnen kürzester Zeit bis nach Püttlingen. Die freiwillige Feuerwehr forderte kurz nach deren Antreffen am Brandort sofort Verstärkung an. Daraufhin rücken alle Einsatzkräfte aus Riegelsberg sowie die Saarbrücker Berufsfeuerwehr zur Kompostieranlage aus. Es brannten etliche Kubikmeter Hölzer und Geäst. Die Feuerwehr löschte von mehreren Seiten gleichzeitig. Der dichte Rauch zog durch den Ort, das Köllertal bis zur A1. Der Einsatz dauerte die gesamte Nacht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.