Das Aufeinandertreffen der Frauenteams der BTTF Zweibrücken und des TTC Riedelberg 2 zum Saisonstart war am Samstag eine richtig enge Kiste: Gleich sechs Einzel (Doppel werden ja vorerst nicht gespielt) gingen in den fünften Satz, bis der 7:5-Erfolg der Riedelbergerinnen in der Ersten Pfalzliga feststand.

Wie knapp es war, verdeutlichen auch die Ballgewinne von 463:465 und 24:27-Sätze zugunsten der Gäste. Spitzenspielerin Laura Molter holte für die Bickenalbtalerinnen drei Punkte, siegte gegen Selina Haller (3:0), drehte gegen Sonja Haller einen 0:2-Satzrückstand (3:2) und gewann gegen Diana Frantzen (3:0). Dafür konnte auf der Gegenseite aber Riedelbergs Nummer vier, Katharina Schwarz, dreimal punkten.

So spielten sie

BTTF Zweibrücken - TTC Riedelberg 2 5:7

Einzel: Laura Molter - Selina Haller 3:0 (11:3, 11:7, 11:6), Leonie Molter - Sonja Haller 0:3 (2:11, 5:11, 10:12), Anja Molter - Katharina Schwarz 2:3 (11:4, 9:11, 11:5, 7:11, 4:11), Marianne Seutter - Diana Frantzen 3:2 (8:11, 12:10, 9:11, 11:7, 11:9), Laura Molter - Sonja Haller 3:2 (10:12, 6:11, 11:5, 11:3, 11:5), Leonie Molter - Selina Haller 3:2 (11:6, 10:12, 10:12, 11:6, 11:7), Anja Molter - Frantzen 1:3 (9:11, 11:5, 6:11, 8:11), Seutter - Schwarz 1:3 (3:11, 5:11, 12:10, 10:12), Anja Molter - Sonja Haller 2:3 (11:4, 4:11, 8:11, 11:8, 4:11), Laura Molter - Frantzen 3: (11:6, 11:3, 11:3), Leonie Molter - Schwarz 2:3 (14:12, 18:16, 9:11, 11:13, 8:11), Seutter - Selina Haller 1:3 (1:11, 13:11, 3:11, 6:11).