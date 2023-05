Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Gäste in bester Aufstellung gekommen wären, hätten die Riedelberger Damen zum Saisonstart der Tischtennis-Oberliga Südwest wohl keine Chance gehabt. Weil dem aber nicht so war, nutzten die TTC-Damen mit Kapitän Elena Süs am Samstag gegen den Aufsteiger SV Windhagen die Gunst der Stunde zum 7:5-Überraschungssieg.

„Es bleibt abzuwarten, in welcher Aufstellung sie kommen“, hatte Süs vorher gesagt. Denn es war klar, dass es sich bei dem Aufsteiger eigentlich um eine Mogelpackung