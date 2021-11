Die Oberliga-Damen des TTC Riedelberg sind auch unter verschärften Corona-Regeln froh, weiter spielen zu können. Einen Sieg und eine Niederlage fuhren sie am Wochenende ein. Am kommenden Samstag treten sie noch einmal zu Hause gegen den TTC Urmitz an, dann haben sie Pause bis Mitte Januar.

Für die Nummer zwei ihrer Mannschaft waren die Spieltage unter der neuen 2G-Regel gefühlt nicht sehr unterschiedlich zu vorher. „Die Mannschaftsführer der Heimmannschaft müssen jetzt zusätzlich noch den Impfstatus überprüfen. Für uns hat da am Samstag Elena Süs gemacht, in Pirmasens am Sonntag Monika Kiefer“, verdeutlichte die 29-Jährige aus Oberauerbach.

Mit dem sportlich Erreichten war die Grundschullehrerin in Wiesbach gegen zwei Mannschaften, die „wir schon lange kennen“, zufrieden. Das Heimspiel gegen Zellertal am Samstag sei nicht so deutlich gelaufen, wie es das 3:7-Resultat aussagt. „Da wäre auch ein Unentschieden drin gewesen, in vier Spielen fiel die Entscheidung erst im fünften Satz.“ Überrascht hätte sie, dass die Gäste aus Zellertal Elena Süs und sie als eingespieltes Doppel geschlagen hätten. „Aber Sylke Bayer und Sabine Becker waren zu gut, wir hatten keine Chance“, fand Dieter. Und Süs hätte im Einzel gegen Zellertals Nummer zwei, Sylke Bayer, nicht ihren besten Tag erwischt. „Bayer hat halt richtig clever und gut gespielt“, meinte Dieter.

Gegen den 1. TTC Pirmasens tags darauf lief es beim 6:4-Auswärtssieg besser. „Wir waren schon ganz nah dran, beide Doppel zu gewinnen“, sagte Dieter zur Fünfsatzniederlage von Victoria Schaaf/Denise Bicha gegen Anika Links/Bettina Schmidt. Dafür blieb Dieter selbst in vier Sätzen gegen Links erfolgreich, was für sie nicht selbstverständlich war: „Gegen sie hab’ ich auch schon oft verloren.“

Die Gastgeberinnen hatten aus ein 5:5 gehofft, aber daraus wurde nichts. Und Riedelbergs Matchwinnerin war dann ausgerechnet eine Pirmasenserin: Denise Bicha. „Die gibt immer Vollgas, wenn es gegen Pirmasens geht“, sagte Dieter. Die Studentin aus Pirmasens setzte sich in vier sehr hart umkämpften Sätzen – unter anderem ein 21:19 (!) in Satz eins – gegen Bettina Schmidt durch und ließ auch Jona Schroeder im Entscheidungssatz mit 11:9 abblitzen.

So spielten sie

TTC Riedelberg - TSG Zellertal 3:7

Doppel: Elena Süs/Julia Dieter - Sylke Bayer/Sabine Becker, Sabine 1:3 (9:11, 11:9, 7:11, 4:11), Denise Bicha/Victoria Schaaff - Silke Ermel/Christel Diefenbach 0:3 (6:11, 3:11, 6:11)

Einzel: Süs - Bayer 3:0 (11:1, 11:7, 11:8), Dieter - Ermel 3:2 (9:11, 11:2, 11:4, 8:11, 14:12), Bicha - Becker 3:1 (5:11, 11:9, 11:7, 12:10), Schaaff - Diefenbach 2:3 (7:11, 4:11, 11:9, 15:13, 7:11), Süs - Ermel 1:3 ( 8:11, 11:4, 12:14, 7:11), Dieter - Bayer 2:3 (11:9, 15:13, 8:11, 7:11, 8:11), Bicha - Diefenbach (7:11, 8:11, 8:11), Schaaff - Becker 2:3 (11:5, 5:11, 11:9, 9:11, 6:11)

1. TTC Pirmasens - TTC Riedelberg 4:6

Doppel: Monika Kiefer/Jona Schroeder - Süs/Dieter 0:3 (8:11, 11:13, 4:11), Anika Links/Bettina Schmidt - Bicha/ Schaaf 3:2 (12:10, 6:11, 10:12, 12:10, 11:8)

Einzel: Links - Dieter 1:3 (13:11, 8:11, 5:11, 11:13), Kiefer - Süs 0:3 (4:11, 6:11, 15:17 ), Schroeder - Schaaff 3:0 (11:2, 11:8, 11:9 ), Schmidt - Bicha, 1:3 (19:21, 9:11, 12:10, 10:12), Links - Süs 1:3 (9:11, 7:11, 11:3, 5:11), Kiefer - Dieter 3:2 (4:11, 9:11, 11:5, 11:6, 13:11), Schroeder - Bicha 2:3 (11:8, 9:11, 6:11, 11:4, 9:11), Schmidt - Schaaff 3:1 (11:8, 11:4, 9:11, 11:6).