Ricky Pinheiro, neuer Spieler und Co-Trainer des künftigen U23-Teams des FC Homburg, ist in Deutschland geboren und hat die deutsche und die portugiesische Staatsbürgerschaft. Der 32-jährige Familienvater, der regelmäßig in der Heimat seiner Eltern Urlaub macht, hätte – unabhängig vom EM-Duell Portugal gegen Deutschland am Samstag – wenn er spätestens am 11. Juli seiner Lieblingsgaststätte wieder einen Besuch abstatten dürfte.

10. Juli 2016, Portugal steht im Finale der Europameisterschaft gegen Frankreich. Es läuft die 120. Minute der Verlängerung. Während Portugals Torhüter