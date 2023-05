Richard Hudlet, der am 8. Mai im Alter von 90 Jahren verstorben ist, wird am Dienstag, 16. Mai, 13 Uhr, auf dem Friedhof in Ixheim beigesetzt. Er war im besten Sinne ein überaus charmanter Plauderer, jede Begegnung mit Richard Hudlet wurde zu etwas Besonderem. Sein einzigartiges Geschichtswissen, vor allem natürlich das Wissen über seine Heimatstadt Zweibrücken, war phänomenal. Man hörte ihm gerne zu: Seine Geschichtserläuterungen waren zumeist Geschichten über Personen und deren Wirken. So unterhaltsam, wie man es selten hört. Natürlich wusste er auch die Jahreszahlen, aber die Personen waren ihm zumeist wichtiger.

Wer ihn noch vor Kurzem im Seniorenheim Johann-Hinrich-Wichern-Haus besucht hat, konnte dort einen Richard Hudlet wie immer erleben: geistreich und voller Humor. Aber er war auch nachdenklich: Was wohl aus seinen Unterlagen und den historischen Büchern werde? Inzwischen sind diese im Stadtarchiv angekommen, und dort gehört sein einzigartiger wissenschaftlicher Nachlass auch hin. Der Bestand des Archivs wird durch diese Sammlung bereichert.

Zweibrückens dienstältester Verwaltungsbeamter

Richard Hudlet war „Ixemer“, und am Ende seines Berufslebens 1997 der dienstälteste Verwaltungsbeamte der Stadt Zweibrücken. Er hatte mehrere verantwortungsvolle Aufgaben übernommen; Lange Jahre war er beim Verkehrsamt tätig, beim Schulamt und war als Standesbeamter vielen Einheimischen vertraut. Mit fünf Oberbürgermeistern seit seinem Berufsbeginn 1951 hatte er es im Verlauf seiner langen Verwaltungslaufbahn zu tun gehabt, wie er immer gerne erzählte.

Natürlich hat man auch beim Zweibrücker Stadtmuseum stets Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit Hudlet gelegt. Schließlich wurde er auch Ehrenvorsitzender des Historischen Vereins. Hier hatte er sich mit einer Vielzahl an Publikationen und Vorträgen als besonders geschätztes Mitglied engagiert.

Förderer der Boulogne-Partnerschaft

Von Anfang an unterstützte Richard Hudlet die Städtepartnerschaft mit Boulogne-sur-Mer, der Heimat seiner schon vor einigen Jahren verstorbenen Ehefrau.

Jahrzehntelang war Hudlet engagierter Geschäftsführer des Rennvereins Zweibrücken. Viele seiner „Geschichten“ und das Wissen um Personen der Nachkriegszeit haben hier einen Ursprung. Auch dort wird man ihn sehr vermissen.