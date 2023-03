Die Sportlerwahl der Zweibrücker RHEINPFALZ-Lokalredaktion ist eine Institution. Erstmals wurden 1990 Sportler des Jahres gekürt, in all den Jahren wurde über 52.000-mal für Sportler abgestimmt, jahrelang auf Stimmzetteln, zuletzt dazu online. In diesem Jahr gibt es sie wieder wie gewohnt, im normalen Umfang: die 32. Ausgabe der Sportlerwahl der Zweibrücker RHEINPFALZ. Wir sind froh darüber. Denn vor zwei Jahren hatte sie ganz ausfallen müssen, im ersten Jahr der Corona-Pandemie war der Sport im Großen und auch im Lokalsport ausgebremst. Für das Jahr 2021 konnten wir dann zumindest in etwas abgespeckter Form – je drei Kandidaten pro Kategorie Männer, Frauen und Mannschaften – wählen lassen. Die Sportlerehrung hatten wir allerdings aus Corona-Gründen sicherheitshalber noch nach draußen ins Zweibrücker Landgestüt gelegt. Auch das wird diesmal wieder anders sein.

Neu ist bei der 32. Zweibrücker Sportlerwahl, dass es die alten, gedruckten Stimmzettel künftig nicht mehr geben wird. Abgestimmt werden kann nur noch online. Entweder Sie scannen den nebenstehenden QR-Code mit ihrem Smartphone und werden weitergeleitet oder Sie gehen im Internet direkt auf die Homepage der RHEINPFALZ und klicken die Sportlerwahl Zweibrücken (www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-zweibruecken) an.

Im Jahr 2022 ging der Sport im Großen und Ganzen normal über die Bühne. Daher können wir als Redaktion wieder in allen Kategorien fünf Kandidaten vorstellen. Jetzt sind Sie dran: Stimmen Sie für Ihre Favoriten in den Bereichen Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022 ab. Unter allen Wählern verlost die RHEINPFALZ ein

i-Pad. Abstimmungsschluss ist Dienstag nach Ostern, 11. April 2023. Jede Stimme zählt, wählen Sie jetzt!

