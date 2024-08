Für Mittwoch, 21. August, 17 bis 19 Uhr, lädt die Zweibrücker Lokalredaktion zur Sommerredaktion nach Contwig vors Rathaus in der Dorfmitte ein.

Kommen Sie vorbei und erzählen Sie uns, was Sie freut oder ärgert, beschäftigt oder einfach, was Sie erlebt haben. Wir freuen uns über Lob und nehmen auch Kritik an. Willkommen ist jeder, anmelden muss man sich nicht. Über unsere Gespräche und Ihre Themen möchten wir in den folgenden Ausgaben mit Namen und Foto berichten. Manche Anliegen recherchieren wir nach, falls es nötig ist, auch eine Gegenseite zu hören oder Fragen zu beantworten. Als Gesprächspartner sind drei bis vier RHEINPFALZ-Redakteure, Mitarbeiter und Fotografen vor Ort. Begleitet werden wir von der rollenden Sektbar von Jochen und Anna Brunner aus Reifenberg, ein umgebauter Moped-Kastenwagen mit Kühlschrank, Stromanschluss, Deko, Gläsern und allem, was für einen ordentlichen Sektempfang notwendig ist. Wir laden Sie dazu ein, das heißt: Die Getränke sind kostenlos. Contwig ist die zweite Station unserer Sommerredaktion, Auftakt war vergangene Woche am Wasserspielplatz in Zweibrücken. In den kommenden Wochen sind wir in noch in Niederauerbach neben dem Spielplatz in der Carl-Pöhlmann-Straße (28. August) und auf dem Dorfplatz in Bechhofen (4. September).