Am Montag, 28. März, wurde der neue Servicepunkt der RHEINPFALZ im Zweibrücker Hauptbahnhof eröffnet. „Das ist eine gute Ergänzung unseres Angebots, in einer guten Lage mit viel Kundenverkehr“, schwärmt Dirk Rampe, Geschäftsstellenbeauftragter der RHEINPFALZ. Der Servicepunkt richtet sich an Privatkunden. Diese können bei den Ansprechpartnern vor Ort ihre Kundendaten ändern, Abonnements abschließen oder Reklamationen vorbringen, aber auch private Anzeigen, beispielsweise zu Geburtstagen oder Hochzeiten, aufgeben. „Sollte es mal zu Zustellungsproblemen kommen, können die Kunden auch direkt hier eine Zeitung abholen“, ergänzt Rampe. Bearbeitet werden die Anliegen an der Mobilitätszentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die dafür speziell geschult wurden. Geöffnet ist die Beratungsstelle von Montag bis Freitag (außer Mittwoch) von 8 bis 13 Uhr. Rampe betont, dass gewerbliche und redaktionelle Anfragen am Servicepunkt nicht bearbeitet werden können.