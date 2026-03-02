Die RHEINPFALZ hatte die vier Zweibrücker Oberbürgermeisterkandidaten zur Podiumsdiskussion eingeladen. Wer möchte, kann sich die Veranstaltung in voller Länge anschauen.

Am 22. März wählen die Zweibrücker ihren Oberbürgermeister. Vier Kandidaten treten an: Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD), die Beigeordnete Christina Rauch (CDU), Stadtratsmitglied Christian Hofer (AfD) und der parteilose Bewerber Atilla Eren. Alle vier haben sich am Donnerstag bei der Podiumsdiskussion der RHEINPFALZ in der Festhalle den Fragen von Redaktionsleiter Thomas Büffel und der stellvertretenden Redaktionsleiterin Sigrid Sebald gestellt. Der Offene Kanal (OK) Südwestpfalz hat die zweistündige Veranstaltung gefilmt und sendet sie seit Samstag in seinem Programm. Sie ist auch jederzeit in voller Länge auf dem Youtube-Kanal des OK zu sehen.