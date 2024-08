Die Zweibrücker RHEINPFALZ möchte mit ihren Lesern ins Gespräch kommen, erfahren, was sie erleben und was sie beschäftigt. Dafür probieren wir ab Mittwoch etwas Neues aus.

„Wir wollen reden“, steht auf den Anzeigen, mit denen wir ab kommender Woche auf unsere Sommeraktion hinweisen. Doch streng genommen stimmt das ja gar nicht: Wir möchten vor allem zuhören. Erfahren, was unsere Leser dieses Jahr erlebt haben. Was sie freut, was sie ärgert, was sie beschäftigt, was sie bedrückt. Was sie mit anderen Lesern teilen möchten. Denn über die Gespräche möchten wir in den folgenden Ausgaben berichten.

Etwas Neues einfallen lassen

Dafür haben wir uns etwas Neues einfallen lassen: Als erste Lokalredaktion der RHEINPFALZ testet die Zweibrücker Rundschau ein Format, das zwei langjährige und bewährte Aktionen kombiniert – die Sommerredaktion und die Aktion „Auf ein Wort vor Ort“.

Treue Leser wissen es bestimmt: In den vergangenen Jahren haben wir bei unserer Sommerredaktion eine Woche lang rund um die Sommerferien ins Eiscafé eingeladen und uns über Gäste gefreut. Was wir aber immer wieder gehört haben: Viele, die gerne vorbeigekommen wären, konnten nicht, weil sie arbeiten mussten. Wir haben uns deshalb entschieden, dass wir zu unseren Lesern kommen. Auch das haben wir früher schon gemacht: Bei der Aktion „Auf ein Wort vor Ort“ haben wir unsere Leser in Gaststätten und Dorfgemeinschaftshäusern oder auf dem Dorfplatz unterm Sonnenschirm getroffen, um ins Gespräch zu kommen.

Getränke aus der rollenden Sektbar

Beides möchten wir nun verknüpfen: Die Idee der Sommerredaktion und die Besuche vor Ort. Wir wollen im Freien miteinander reden. Eis gibt es zwar keins, aber wir werden begleitet von der rollenden Sektbar von Jochen und Anna Brunner aus Reifenberg. Die hat drei Räder, zweieinhalb PS und ist bis zu 38 Kilometer pro Stunde schnell. Sie ist ein zur mobilen Sektbar umgebauter Piaggio Ape, ein Moped-Kastenwagen mit Kühlschrank, Stromanschluss, Deko, Gläsern und allem, was für einen ordentlichen Sektempfang notwendig ist. Normalerweise sieht man das Ehepaar und ihr rotes Gefährt bei Hochzeiten, Empfängen oder Sommerfesten. An den nächsten vier Mittwochen, jeweils von 17 bis 19 Uhr, freuen sich die beiden zusammen mit unseren Redakteuren auf unsere Leser. Wir laden Sie dazu ein, das heißt: Die Getränke sind kostenlos.

Jochen und Anna Brunner mit ihrer rollenden Sektbar. Archivfoto: Laborenz

Den Auftakt zu unserer neuen Aktion machen wir am Mittwoch, 14. August, am Wasserspielplatz auf dem kleinen Exe hinter dem Helmholtz-Gymnasium. In den Wochen darauf sind wir in Contwig auf dem Rathausplatz (21. August), in Niederauerbach neben dem Spielplatz in der Carl-Pöhlmann-Straße (28. August) und auf dem Dorfplatz in Bechhofen (4. September). Willkommen ist jeder, auch Nicht-Abonnenten und Gäste aus anderen Dörfern. Auch wenn der rote Piaggio Ape eine rollende Sektbar ist: In Zweibrücken und Niederauerbach verzichten wir auf Alkohol, weil wir auf oder neben Spielplätzen stehen.

Kommen Sie mit uns ins Gespräch

Als Gesprächspartner sind drei bis vier RHEINPFALZ-Redakteure, Mitarbeiter und Fotografen vor Ort. Erzählen Sie uns, was Sie bewegt, was Ihnen gefällt, über was sie sich ärgern, auch was sie an der RHEINPFALZ mögen oder kritisieren. Oder lernen Sie uns einfach nur kennen. Über unsere Gespräche und Ihre Themen möchten wir in den folgenden Ausgaben mit Namen und Foto berichten. Manche Anliegen recherchieren wir nach, falls es nötig ist, auch eine Gegenseite zu hören oder Fragen zu beantworten.

Info

Unsere Sommeraktion startet mit vier Terminen, immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr.

14. August: Zweibrücken, Wasserspielplatz, kleiner Exe hinterm Helmholtz-Gymnasium

21. August: Contwig, Rathausplatz

28. August: Niederauerbach, Spielplatz Carl-Pöhlmann-Straße

4. September: Bechhofen, Dorfplatz