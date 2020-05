1075 Sportler haben im vergangenen Jahr beim 10. RHEINPFALZ-Firmenlauf teilgenommen. Nun ist klar: In diesem Jahr – geplant war der 30. August – wird es keine elfte Auflage geben. Die Vereinigten Bewegungsspieler (VB) und die Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken haben die Veranstaltung am Montag abgesagt. „Wir bedauern die Absage, aber die Gesundheit der Läufer geht vor“, heißt es in einer Mitteilung beider Vereine. Im kommenden Jahr soll der Firmenlauf dann wieder über die Bühne gehen. Möglicher Termin: der 25. August.