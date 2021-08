Vier Stunden früher, statt um 20 Uhr schon um 16 Uhr, startet das Konzert mit Revolverheld am 28. August beim Strandkorb Open Air in Zweibrücken. Das Fernsehen ist schuld.

„Grund für die ungewöhnliche Verschiebung ist ein kurzfristig anberaumter Auftritt der Band in der RTL-Prime-Time Sendung „RTL sagt Danke“, die am selben Abend live ausgestrahlt wird. „Wir haben lange mit uns gerungen, ob wir unsere Konzertbesucher in Zweibrücken bitten können, bereits nachmittags die Musik und das Leben mit uns zu feiern“, so Tom Schwarz von Car Concerts, dem Veranstalter. „Am Ende haben wir uns dafür entschieden, weil die Sendung eine Geste der Wertschätzung gegenüber den vielen Menschen in Deutschland und der Welt ist, die in der Zeit der Pandemie die Kraft, Ruhe und Zuversicht hatten, anderen Menschen zu helfen.“

Die Alternative werden gewesen. das Konzert abzusagen, so Schwarz, „aber das wollten die Revolverhelden nicht und wir auch nicht“. Da das Konzert an einem Samstag stattfindet, war die Vorverlegung machbar, was unter der Woche wohl nicht möglich gewesen werde. Die Fans wurden informiert, bisher habe niemand die Karten zurückgegeben, so Schwarz.

Das hat auch eine tragische Seite, denn das Konzert ist ausverkauft. Wer keine Karte hat, kann also nur immer wieder auf die Webseite strandkorb-openair.de gehen und schauen, ob wieder Karten frei werden oder bei den Vorverkaufsstellen nachfragen, denn die Tickets können da zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Verschiebung ist jedoch noch relativ harmlos, denn Car Concerts veranstaltet auch die Strandkorb-Konzerte im Saarland am Bostalsee. Und dort sind gleich acht Konzerte von Verschiebungen und gar Absagen betroffen, nicht wegen Fernsehsendungen, sondern wegen des Natur- und Tierschutzes.

„Aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen dürfen dort nach dem 30. September keine Veranstaltungen mehr stattfinden“, wie Car Concerts erst dieser Tage erfahren hat. Denn die Festwiese grenzt an ein Naturschutzgebiet und „Naturschutz geht vor“, sagt auch Schwarz. Eine Verlegung nach Zweibrücken sei aus logistischen Gründen nicht möglich gewesen, erklärt er.

Vorverlegt werden konnten die Abende mit Markus Krebs (auf 18. September), Fritz Kalkbrenner (auf 24. September), Kölsch im Strandkorb (auf 28. September) und Stefanie Heinzmann (auf 30. September). Abgesagt wurden In Extremo, Johannes Oerding und Schandmaul.