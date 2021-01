So einen Einsatz hat die Kirkler Feuerwehr auch nicht alle Tage: Ein Rettungswagen hat sich bei einer Krankenfahrt am Sonntagnachmittag auf einem Feldweg bei Kirkel im Schlamm festgefahren. Die Feuerwehr musste helfen, den Wagen aus dem matschigen Loch herauszubekommen.

Der Krankenwagen, so die Kirkler Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung, war samt Notfallpatient auf dem Feldweg zwischen Friedenstraße in Richtung Lappentascher Hof unterwegs, als der Wagen im Schlamm des Feldweges steckengeblieben ist. Die alarmierte Feuerwehr zog vor Ort mit einem Rüstwagen den Krankenwagen zurück auf den Asphalt, sodass der seine Fahrt ins Krankenhaus fortsetzten konnte.

Der Notfallpatient im Rettungswagen musste nicht in einen anderen Krankenwagen verlegt werden, laut Pressemitteilung der Feuerwehr war dessen medizinische Versorgung während des gesamten Einsatzes gegeben. Der Einsatz dauerte knapp eine halbe Stunde.