Am frühen Donnerstagmorgen, 14. Mai, ist ein Rettungswagen bei einer Einsatzfahrt mit Martinshorn gegen 4.10 Uhr mit einem Renault Twingo zusammengestoßen. Laut Polizei prallte der Rettungswagen in der Zweibrücker Straße (B 423) von Schwarzenbach her kommend auf der Ampelkreuzung Ringstraße gegen den Twingo, der aus der Entenmühl- geradeaus in die Ringstraße fahren wollte. Die 46-jährige Twingo-Fahrerin wurde leicht verletzt in die Uniklinik Homburg gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzungsbereich blieb etwa eine Stunde lang gesperrt.