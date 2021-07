In St. Ingbert hat am Freitag, 16. Juli, die Suche nach einem 77-jährigen Demenzpatienten ein gutes Ende genommen. Am frühen Morgen hatte ihn seine Ehefrau als vermisst gemeldet; er sei orientierungslos. Bei ihrer Fahndung setzte die Polizei technische Hilfsmittel wie Drohnen ein. Gegen 15.15 Uhr konnte der Vermisste dann mithilfe des guten Riechers eines Rettungshundes in einem Waldgebiet in der Nähe des Wombacher Weihers aufgefunden werden. Laut Polizei war der 77-Jährige leicht unterkühlt, ansonsten aber unverletzt. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.