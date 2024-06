Am Mittwoch und Donnerstag landete in der Region gleich dreimal der Rettungshubschrauber. Der erste Einsatz war am Mittwoch in Ixheim, dort war ein Patient aus großer Höhe gestürzt. Laut Rettungsleitstelle ist es bei Verletzungen, die bei solchen Unfällen oft entstehen, sinnvoller, den Patienten per Hubschrauber in die Klinik – in diesem Fall nach Homburg – zu bringen. Beim zweiten Einsatz am Mittwoch steuerte der Hubschrauber Riedelberg an. Weil zur gleichen Zeit das Notarzt-Auto anderweitig im Einsatz war, war es laut Rettungsleitstelle schneller, einen Notarzt per Heli einzufliegen. Gleiches gilt für den Einsatz am Donnerstagvormittag auf dem Zweibrücker Schlossplatz, auch da lief parallel ein zweiter Notarzt-Einsatz. Dass verschiedene Helikopter im Einsatz waren – sowohl ein gelber des ADAC als auch ein rot-weißer der Deutschen Luftrettung –, ist laut Rettungsleitstelle üblich. Welcher Hubschrauber zum Einsatz fliegt, ist abhängig davon, wer am schnellsten zum Einsatzort kommt.