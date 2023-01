Die SPD-Fraktion beantragt für die Stadtratssitzung am Mittwoch, den Tagesordnungspunkt „Ausweisung von Rettungspunkten im Stadtgebiet“ aufzunehmen. Dabei geht es um Punkte im Wald, die etwa nach Unfällen helfen sollen, dass Betroffene sich besser orientieren und ihren Standort durchgeben können, unter der Angabe von Koordinaten auf fest montierten Schildern, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Stéphane Moulin. Im Falle eines Unfalls könnten diese Treffpunkte den Rettungsdiensten das Auffinden des Unfallorts erleichtern. Besonders in Frage für die Rettungspunkte kämen Bereiche, die häufig für Spaziergänge, Wanderungen oder Radtouren genutzt werden, etwa die Fasanerie, das Heilbachtal oder die Wege entlang der Bäche. Anbringen könnte man die Schilder laut Moulin an vorhandenen Sitzbänken.