Er ist der Zweibrücker Künstler, der am wenigsten sichtbar ist: Jürgen Rinck. Nun gibt es eine Retrospektive seiner Werke seit den 90er Jahren bei Beck in Homburg.

Sein Metier ist die Fotografie, umso mehr überrascht, dass sich auch Objekte in der Ausstellung finden: eine Zahnbürste mit Kurzkabel und USB-Abschluss à la Jacques Carelman, vier übereinander an einer Wand angebrachten leere metallene Klopapierrollenhalter, ein Messer, das in einem apart gemasertes Holzstück steckengeblieben oder abgebrochen ist, ein Holzquader an der Wand mit einem rundlichen Häufchen kleiner Nägel, durch einen Magneten festgehalten, die an einen Igel erinnern – eine geheimnisvolle halbhohe Holzbox mit dem Aufdruck „365 Daily“ 2019.

Bexbach, Tennisplatz Foto: Rinck

Die Liste lässt sich fortsetzen, die Objekte befinden sich nahe bei der Spielecke. Dort hat Jürgen Rinck plakatartige Collagen neben Textcollagen angebracht, in der er in Erpresserbriefmanier aus ausgeschnittenen Buchstaben Zettel gestaltet mit Sprüchen wie „Geniessen Sie zeitgemässe Nostalgie“ oder „Der eine extra Wein zum guten Gefühl macht den Weg frei für die Weltbürgerin“. Andere Sprüche und Collagen sieht man nur, wenn man die QR-Codes scannt, von denen es drei Dutzend gibt. Das erzeugt nicht nur Aha-Effekte, sondern im besten Fall auch ein Nachdenken darüber, wie Kunst entstehen kann.

Collage von Rincks Kunstreise in die Schweiz 2023. Foto: Rinck

Und nicht jeder kennt die jährlichen Fotokalender, die er seit 2018 unter dem Namen des fiktiven Mud-Art-Künstlers Heiko Molander herausbringt. Die hat er noch nie ausgestellt, sie sind aber zu sehen in seinem Shop auf der Webseite, die natürlich nicht Rinck heißt, sondern irgendlink.de.

Rumbach, Bahnhof Foto: Rinck

In den 90er Jahren begann der 1966 in Zweibrücken geborene und auf dem Rinckenhof über der Stadt lebende Künstler mit dem Fotografieren, Langzeitbelichtungen, ungewöhnliche Landschaften und Objekte. 1992 kam die erste Ausstellung. „Aber so richtig los ging es erst 1995 mit einer Ausstellung, wo nicht nur Fotos zu sehen waren, sondern ein Konzept dahinter stand: das Kunststraßenkonzept“, erläutert Rinck. Das Konzept besagt, dass er sich aufs Rad setzt, eine vorher festgelegte Route abfährt und in regelmäßigen Abständen, etwa alle zehn Kilometer, ein Foto macht. Die Fotos veröffentlicht er während der Tour sofort im Internet – und manchmal später als Collagen in Ausstellungen.

Fotobox Foto: Andrea Dittgen

„Ums Land“ nennt er das Konzept, 2012 fuhr er ums Meer, 2015 war unterwegs von Zweibrücken ans Nordkap, 2016 hieß die Tour Gibrantiago (von wo nach wo sollen sich die Besucher schon selbst erschließen), 2017 („Ab 2017 habe ich die Bundesländer umrundet“) war er 1040 Kilometer in Rheinland-Pfalz unterwegs. 192 Fotos haben es auf die zugehörige Collagen geschafft nebst dem Umriss des Landes, 2023 war er vom 5. bis 28. Juni quer durch die Schweiz unterwegs, immer mit Fotoapparat und Outdoor-Ausrüstung auf dem Rad.

Unsinnobjekt Foto: Andrea Dittgen

Schön sind auch die thematischen Reisen mit Fotos zu Themen wie „Flussnoten“ (seit 2016, Flüsse werden von der Quelle bis zur Mündung in Liveblogs porträtiert: der Rhein, die Are, die Rhone ...). Viele kleine Fotos sind zu sehen, mit Bekanntem, Unbekanntem und immer wieder kuriosen Ansichten. Von 2026 hat er quadratische Fotos in CD-Größe auf Leisten gebracht (später wandern seine liebsten in die jährliche Daily-Box, ein verfremdetes Ikea-CD-Regal, das am Boden steht).

Kein Ufo, sondern Linien auf dem Gelände des Rinckenhofs in diesem Winter. Foto: Jürgen Rinck

Ach ja, die leeren Klopapierrollenhalter sind natürlich zur Coronazeit entstanden, als Klopapier zeitweise knapp war. Die Zweibrücker Straßennamen auf rotem Schild stehen heute noch in Flugplatznähe, manche Häuser stehen nicht mehr. Obwohl Jürgen Rinck täglich noch bis zu 70 Kilometer radelt, wenn er nicht auf Tour ist, will er nun, mit 60, ein neues Konzept beginnen: „Walk around“, Stadt umwandern. Zu Fuß, denn da sieht man mehr und anderes, als wenn man mit dem Rad unterwegs ist. „Als erstes will ich Mainz umwandern, der Zuschussantrag ist schon gestellt.“

Info

Jürgen Rinck: „Ich sah, Rad und schriebte“, Retrospektive, Galerie Beck, Homburg-Schwarzenacker, Am Schwedenhof, bis 3. April, Mittwoch/Donnerstag 11-14 und 16-18 Uhr, Freitag 11-14 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 06848 701190.