Während der Corona-Pandemie ging nichts mehr. Eine Zeit, die der Pirmasenser Fotograf Harald Kröher mit einer mehrere hundert Fotos umfassenden Serie festgehalten hat.

Im Frühling wurde auf dem kleinen Exe in Zweibrücken eine Inklusionsschaukel aufgestellt. Nach drei Wochen war sie kaputt. Nun ist sie wieder repariert.

Am 22. März stellt sich heraus, ob die FDP weiter dem Landtag angehört. Sebastian Schäfer aus Höhfröschen hält die Liberalen für unverzichtbar. Seine Gründe.

Im September 2023 sind zwei Menschen bei einem Unfall gestorben. Die Beifahrerin des Unfallverursachers stand jetzt vor Gericht. Hat sie ihn zum Rasen angestachelt?

Nachdem Glasfaser-Bautrupps in Pirmasens Anschlüsse verlegt haben, gibt es Ärger. Die Mängelliste ist lang, aber es gibt Unterschiede bei den ausführenden Firmen.

Eine offene Tür, ein provokanter Handwerker und ein Mieter, der die Schnauze voll hatte: Das waren die Zutaten für den Prozess, über den sich der Tierschutzverein freuen darf.

Mitten im Pfälzerwald werden acht sogenannte Waldinnenränder angelegt – am Weges- statt am Waldrand. Ein Besuch bei einem Forschungsprojekt, das auf Artenvielfalt setzt.

In Zweibrücken wird Eltern die Suche nach einer Betreuungseinrichtung erleichtert. Was ein kleiner Vogel damit zu tun hat.

Die Anwohner der Erlenbrunner Straße auf der Ruhbank in Pirmasens wünschen sich einen Zebrastreifen. Daraus wird aber wohl nichts. Auch eine Querungshilfe ist nicht ganz einfach.

Wer alle Etappen auf den Pilgerwegen von Speyer nach Hornbach bewältigt hat, bekommt nun eine Urkunde. Die Aussteller erhoffen sich davon auch, die Wege weiter zu beleben.

So hatte sich das ein junger Mann nicht vorgestellt. Anstatt ans schnelle Geld zu kommen, wurde er bedroht und muss nun selbst zahlen.

Jedes Jahr organisiert die Stadt Homburg am Vatertag eine öffentliche Bierwanderung mit Zwischenstationen mit Ausschank. Zwei davon gibt’s dieses Jahr in Zweibrücken.