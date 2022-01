Für das geplante Reparaturcafé in Zweibrücken gibt es jetzt einen Starttermin. Auch der Ort steht fest.

Das vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Umweltgruppe ZW-vernetzt geplante Reparaturcafé kann an den Start gehen. Dem Aufruf, zu helfen oder Werkzeuge zu spenden, sind viele gefolgt. „Wir hatten eine große Resonanz auf unseren Aufruf in der Presse“, sagt Barbara Danner-Schmidt von ZW-vernetzt. Einige Helfer hätten sich gemeldet und einige Leute sich bereit erklärt, Werkzeuge zu spenden. Danner-Schmidt: „Mit dem derzeitigen Helferteam können vor allem kleine Haushaltsgeräte, Fahrräder, Handys und Laptops gemeinsam repariert werden.“

Los geht’s am Freitag, 29. April; die Treffen werden jeweils am letzten Freitag im Monat, von 16 bis 19 Uhr, stattfinden. „Es ist uns wichtig, dass auch Berufstätige kommen können, und einige unserer Helfer sind ebenfalls berufstätig“, erklärt Danner-Schmidt. Damit das Ganze reibungslos läuft und es auch nicht zu Wartezeiten kommt, „müssen wir mit Anmeldungen arbeiten, weil nicht immer alle Experten vor Ort sind“, ergänzt Hans Prager, DRK-Kreisgeschäftsführer. Das DRK werde vor dem ersten Termin Flyer drucken und auslegen. Auf der Rückseite ist ein Anmeldeformular, das man beim DRK einwerfen kann. Demnächst werde es auch möglich sein, sich online über die Website des DRK anzumelden.

Die Reparaturen sind grundsätzlich kostenlos, eventuell benötigte Ersatzteile werden – nach Rücksprache – vom Besitzer des defekten Geräts besorgt. Für andere Materialien kann ein kleiner Unkostenbeitrag fällig werden. „Und natürlich freuen wir uns über Spenden“, betonen Prager und Danner-Schmidt. Das Reparaturcafé soll nicht nur dazu beitragen, Müll zu vermeiden, Ressourcen zu sparen und den Geldbeutel zu entlasten, sondern auch „Hilfe zur Selbsthilfe leisten und Menschen bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch bringen“. Keineswegs wolle man mit lokalen Geschäften und Dienstleistern in Konkurrenz treten. Die Leute, die zum Reparaturtreff kommen, könnten und sollten unter Anleitung selbst mit anpacken. Starten wird der Treff in einem Kellerraum in der Ontariostraße. Je nachdem, wie das Projekt läuft, sei ein Umzug in einen größeren und möglichst barrierefreien Raum angedacht, so die Initiatoren.

Kontakt

Wer sich einbringen möchte – ob als Experte beim Reparieren oder am Empfang oder beim Kaffeekochen – kann sich per E-Mail an barbara.danner-schmidt@zw-vernetzt.de melden.