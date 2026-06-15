Eine Terminkollision führt zu der Verschiebung. Dafür versuchen es die Vereinsverantwortlichen am neuen Termin mit einem geänderten Konzept.

Der Pfälzische Rennverein Zweibrücken verschiebt seinen für den 27. Juni geplanten zweiten Renntag des Jahres. Neuer Termin ist auf der Zweibrücker Rennwiese der 31. Juli. Damit findet erstmals in der Pfalz ein „After-Work“-Renntag an einem Freitag statt.

Am ursprünglich anvisierten Termin 27. Juni stehen auch Rennen in Krefeld an. „Das hätte unseren finanziellen Spielraum erheblich eingeengt. Aber eine Absage kam für uns nicht in Frage, wir wollten den ohnehin ausgedünnten Rennkalender im Südwesten nicht noch weiter ausdünnen“, teilte der Pfälzische Rennverein zur Terminumlegung in einer Presseerklärung mit.

Sechs Galopprennen sind ausgeschrieben, danach lädt der Verein zu einer Party mit Sekt- und Weinbar ein, die Band „The Two + More“ spielt live. Mit diesem „After-Work“-Konzept ist es bereits mehreren Rennvereinen in Deutschland erfolgreich gelungen, neue Zielgruppen für den Galopprennsport zu begeistern. Der Frühjahrsrenntag war auf der Zweibrücker Rennwiese am Samstag, 11. April, mit fünf Galopp- und zwei Trabrennen über die Bühne gegangen. 2500 Zuschauer sahen bei sommerlichen Temperaturen die Rennen zu.