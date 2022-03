Am Sonntag gegen 15.30 Uhr joggte ein Mann auf dem Fußweg in Richtung Wiebelskirchen, als ihn plötzlich ein Rennradfahrer ohne zu klingeln links überholte. Laut Polizei rief Jogger dem Radfahrer zu, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung sei. Der Radfahrer hielt an, kam zurück und schlug mehrmals nach dem Kopf des Joggers, der blutende Verletzungen im Gesicht erlitt. Der Radfahrer wird von der Polizei als zwischen 30 und 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug einen schwarzen Helm, dunkle Radkleidung und fuhr ein Rennrad mit schwarzem Rahmen und weißer Aufschrift. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06821-2030 entgegen.