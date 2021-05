Motorsport: Markus Gerber (53) ist im Motorsport eigentlich auf losem Terrain unterwegs. In Zweibrücken fuhr er nun ein Rundstreckenrennen. Sein Auto teilte sich der Blieskasteler mit dem Mandelbachtaler Jonas Steinbrenner. Der ist für die Fahrzeugtechnik verantwortlich.

Motorsport als Breitensport? Ja, das gibt es noch. Zum Beispiel bei den Autorennen des Neuen Automobil- und Verkehrsclubs, von denen am vergangenen Samstag erstmals eines am Zweibrücker Flughafen veranstaltet wurde. Verantwortlich für die Durchführung war der MSC Westpfalz aus Hüffler.

Für Markus Gerber (53) war es von Anfang an eine klare Sache, dass er hier dabei sein will. Obwohl er Rallyefahrer ist. „Von Blieskastel nach Zweibrücken, die Entfernung ist ja nicht die Welt. Wenn hier mal so was angeboten wird, sollte man das auch unterstützen“, meint der Schreiner.

Der gleiche Grundsatz gilt für das Homburger Bergrennen, an dem Gerber wie Jonas Steinbrenner ebenfalls regelmäßig teilnimmt. Mit dem Mandelbachtaler Steinbrenner teilte sich der Blieskasteler Schreiner das Rennauto an diesem Wochenende. Warum eigentlich? Weil der 25-jährige Student aus dem Mandelbachtal für die technische Vorbereitung des Audi TT verantwortlich ist.

Mit dem Rallyefahren hat Gerber vor drei Jahrzehnten angefangen und dann erst mal wieder aufgehört. „Man baut ein Haus, bekommt eine Familie. Da kann man nicht auch noch Rallyes fahren“, erklärt der Motorsportler die Auszeit.

Start vor 32 Jahren

Aber: „Seit zehn Jahren bin ich wieder richtig dabei. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz fahre ich die Rallyes, die zur Saarlandmeisterschaft zählen. Angefangen habe ich mal vor 32 Jahren auf einem Toyota Starlet. Später, nachdem ich wieder eingestiegen bin, hatte ich einen BMW E 30. Danach gab es ein kurzes Gastspiel auf einem Opel Astra. Und seit letztem Jahr fahre ich eben mit dem Audi TT.“

Der Audi TT ist kein klassisches Rallyefahrzeug, macht seinem Besitzer aber enorm Spaß. „Das Auto ist seriennah. Es hat von Haus aus 225 PS und Allrad. Zum Aufbau für die Rallyes muss man nicht so viel Geld reinstecken wie in andere Autos.“

Unglückliche Einteilung

Ganz so leicht hatten es Gerber und Steinbrenner in Zweibrücken mit ihren Gegnern nicht. Bei den Rennen des NAVC werden die Fahrzeuge in verschiedene Klassen eingeteilt. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Fahrer für eine Rennveranstaltung das Auto teilen. Weshalb Gerber im Rennlauf 1 der Staffel 2 antrat und Steinbrenner im zweiten Rennen der Staffel 2 ins Lenkrad griff.

Unglücklicherweise wurden sie damit in der Fahrzeugklasse eingeteilt, in der die stärksten Fahrzeuge um Siege fahren. Das ist diejenige ab 200 PS. Darunter befanden sich ein Porsche GT 3 und ein Audi R 8. Vom Fahrzeugkonzept her betrachtet, sind diese beiden für den TT uneinholbar. „Dafür, dass ich mit Semislicks fahre, die man normalerweise bei Rallyes einsetzt, schlagen wir uns aber ganz ordentlich“, ist Gerber zufrieden.

Semislicks sind ein Kompromiss zwischen einem Renn- und einem Straßenreifen. Sie verfügen über eine Mindesttiefe im Profil, damit sie noch im Straßenverkehr eingesetzt werden dürfen. Aber wer am Samstag in Zweibrücken auf der Rennstrecke richtig schnell sein wollte, brauchte eben profillose Reifen.

„Es macht Laune“

Trotzdem, so Gerber: „Es macht Laune, es macht Spaß. Das ist nicht mein letztes Mal auf der Rundstrecke. Die Platzierung ist heute nicht wichtig. Das Auto soll heil bleiben und wir schauen, was sich ergibt. Ich sag es mal so: Ich will nicht Letzter werden.“

Wie haben sich die Rennfahrer eigentlich kennengelernt? „Wir wohnen gerade mal acht Kilometer auseinander. Die Motorsportwelt ist klein, und wir sind eine Randsportart. Da kennt man sich“, erzählt Steinbrenner. Getroffen haben sie sich beim Homburger Bergrennen, an dem beide teilnehmen. Dann aber mit verschiedenen Fahrzeugen.

Steinbrenner hat mit seinem Vater über ein Jahr hinweg sein Bergrennauto aufgebaut. Es ist ein BMW E 21, Baujahr 1981. „Das Auto stand 16 Jahre in der Garage bei meiner Oma . Das hat meinen Vater zum Studium gefahren. Und mich fährt es jetzt den Berg hoch.“

Auf zum Nürburgring

Das Ziel, nicht Letzter zu werden, haben Gerber und Steinbrenner in ihren jeweiligen Rennen diesmal allerdings verpasst. Weil ausgerechnet Gerber einmal im Zweikampf eine Rallye-Cross-Einlage zum Besten musste. Zündaussetzer in den letzten Runden sorgten für Probleme. Gerber wird am kommenden Montag wieder bei einem NAVC Rennen an den Start gehen wird: diesmal am Nürburgring.