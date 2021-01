Bei einem Unfall in der Vogelgesangstraße wurde am Freitagnachmittag ein 21-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, übersah der 28-jährige Fahrer eines Renault an der Einmündung zur Römerstraße den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Dieser wurde laut Polizei leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden.