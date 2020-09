Die Renaturierung des Auerbachs geht in die nächste Runde. Wohl ab Oktober rollen die Bagger im Bereich des Oberauerbacher Festplatzes bis zur Brücke Schwarzwaldstraße am Ortseingang. Für die ganz großen Veränderungen ist dort jedoch kein Platz.

Unter anderem wegen einer engen Bebauung sei es in dem Bereich nicht möglich, einen für Fische und andere Organismen geeigneten Gewässerabschnitt zu entwickeln, heißt es in einer Vorlage zur Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am Mittwoch. Vielmehr sollen auf der rund 650 Meter langen Strecke Strukturelemente wie Steine oder Totholz so angeordnet werden, dass „eine Passage für Fische und Kleinlebewesen möglich wird“. Zwei Monate sind für die Arbeiten von der Brücke nahe der Gärtnerei bis zum Festplatz sowie zwischen Bürgerhaus und Dietrich-Bonhoeffer-Platz vorgesehen. Der Ausschuss soll am Mittwoch über die Auftragsvergabe in Höhe von rund 106 000 Euro beschließen.

Sind diese Arbeiten abgeschlossen, wird der Auerbach am Festplatz renaturiert. Dort sollen das Ufer abgeflacht und der Lauf des Auerbachs teilweise verlegt werden. Im Oberauerbacher Ortsbeirat gab es Ende Februar Kritik der Grünen an der Planung am Festplatz. Grund: Dort sollen für die Renaturierung 26 große Bäume gefällt und später junge Bäume nachgepflanzt werden. Die Grünen argumentierten: Bis die nachgepflanzten Bäume die Funktionen der alten Bäume übernehmen könnten, vergingen Jahre. Da sei der Preis zu hoch.

Der dritte Bauabschnitt verläuft vom Dietrich-Bonhoeffer-Platz bis zur Mündung des Mansbachs hinter dem Sportplatz.