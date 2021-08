Am Ende teilten sich die Nachbarn aus Battweiler und Rieschweiler beim 1:1 (1:1) in der Bezirksliga Westpfalz am Sonntag redlich die Punkte. Beide Trainer Daniel Preuß von der zweiten Mannschaft der SG Rieschweiler sowie Max Buchholz, sein Pendant auf Battweiler Seite, waren am Ende damit zufrieden.

„Für uns ist der Saisonstart mit fünf Punkten nach drei Spieltagen super gelaufen“, freute sich Rieschweilers Coach Preuß nach Spielschluss. „Wir wurden nach unseren schlechten Vorbereitungsspielen schon als Punktelieferant gehandelt, doch zum Glück läuft es anders.“ Im direkten Duell mit seinem Trainerkollegen Buchholz konnte Preuß in der ersten Halbzeit mehr Akzente setzen, war ein ständiger Unruheherd im Strafraum des SVB. Auch das 1:1 nach 20 Minuten ging auf die Kappe von Preuß, der eine gute Vorarbeit von Lukas Ohle im zweiten Anlauf verwerten konnte. Kurz vor der Pause hatte der SGR-Spielertrainer sogar das 2:1 auf dem Fuß. Mit einem tollen Reflex verhinderte Battweilers Keeper Jonas Weisenstein jedoch die Führung für die Gäste (38.).

Preuß Punktsieger in Hälfte eins

Battweilers Trainer Buchholz konnte in der ersten Halbzeit wenig Akzente setzten, war meist im Mittelfeld gut abgeschirmt. So sah die erste Halbzeit Preuß im Spielertrainer-Duell als Punktsieger leicht vorne. Das änderte sich in Durchgang zwei, als Battweiler mit mehr Elan aus der Kabine kam und mehr Druck aufbaute. Hier war dann Buchholz immer häufiger bei guten Aktionen im Rieschweiler Strafraum zu finden, bereitete einige gefährliche Aktionen vor oder scheiterte selbst im Abschluss. Preuß war dagegen nach der Pause gut bewacht, hatte kaum gefährliche Aktionen im Battweiler Strafraum. Von daher kann man am Ende das Duell der beiden Trainer auch als ein Remis werten.

Die Chancen auf beiden Seiten waren ebenfalls ausgeglichen. Hatte die SGR im ersten Durchgang mehr Spielanteile, drehte Battweiler im zweiten Durchgang den Spieß um und wartete nun mit einigen guten Aktionen auf. Doch dem Ende der SVB-Angriffskette stand mit Jan Ohle ein Keeper im SGR-Gehäuse gegenüber, der sich nicht mehr überwinden ließ. Mit zunehmender Spieldauer verflachte die Partie zusehends. Beide Mannschaften versuchten zwar noch, den ein oder anderen Angriff zu starten, doch es fehlte bei vielen Aktionen die Genauigkeit im Zuspiel in die Tiefe, sodass es kaum noch nennenswerte Abschlüsse gab. Wenn noch ein Ball durchkam, waren beide Torhüter Herr der Lage. Beiden Teams fehlte am Ende auch etwas die Kraft auf dem tiefen Boden.

Buchholz vermisst Tempo im Angriffsspiel

Nach Spielschluss war dann nur Rieschweilers Trainer Preuß mit der Punkteteilung vollauf zufrieden. Sein Gegenüber Buchholz hatte vor allem am Ende der Partie bei seinem Team das Tempo im Angriffsspiel vermisst. „Unterm Strich kann ich mit dem Remis aber leben“, meinte der leicht enttäuschte Spielertrainer des SVB.

So spielten sie

SV Battweiler: Weisenstein - Sewohl, Lang, Schnur, Lenhard - Buchholz (75. Baumann), Jan Böhr (68. Jugenheimer), Veith, Weichel - Maurice Böhr, May

SG Rieschweiler II: Jan Ohle - Schmidt, Raquet, Schäfer, Weis - Simon (89. Boßlet), Lohr, Lukas Ohle, Hammerschmidt - Spanier (78. Beck), Preuß (87. Klein)

Tore: 1:0 Lenhard (14.), 1:1 Preuß (20.) - Gelbe Karten: Sewohl - Simon - Beste Spieler: Sewohl, Böhr - Jan Ohle, Simon, Preuß - Zuschauer: 160 - Schiedsrichter: Hirsch (Winden).