Christiane Koeppler aus Saargemünd zeigt bis 27. Juni ihre „Religiösen Bilder“ in der Christuskirche in Mimbach. Koeppler ist Dozentin und Leiterin der lothringisch-saarländischen Gruppe der Landschaftsmaler „Peintres de Plein Air“ (Freiluftmaler). Sie ist bekannt für ihre Landschaftsbilder aus dem Bliestal und hat schon häufiger in der Region ausgestellt. Die Ausstellung in der Christuskirche (Kirchgasse 6) ist donnerstags und samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Maximal zehn Besucher mit Maske dürfen gleichzeitig in die Ausstellung.