200 Jahre Pferderennen in Zweibrücken, dieses Jubiläum überstrahlte den Renntag des Pfälzischen Rennvereins am Samstag. Viel Glanz fiel auf die Veranstaltung, weil die Rennen spannend waren und die Dotierung so hoch wie noch nie war. Komplimente gab es von allen Seiten: für den Zustand der Bahn und für den Mut des Vereins, einen zweiten Renntag in der Pandemie zu veranstalten.

Nicht auszudenken, wenn diese Freudenstimmung, zu der ein Rekordumsatz von 102.000 Euro am Totalisator kam, noch von Heimsiegen in Serie gekrönt worden wäre. Nah dran waren die