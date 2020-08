Das Projektteam für die geplante Festschrift „100 Jahre Webenheimer Bauernfest“ sucht für die Erstellung des Jubiläumshefts noch historische Bilder und Dokumente. Der Reiterverein Bliestal bittet alle, die das Projekt mit entsprechendem Material unterstützen möchten, sich am Samstag, 29. August, zwischen 16 und 20 Uhr in der Reiterklause am Bauernfestgelände einzufinden. Die Dokumente werden nach Digitalisierung zurückgegeben. Bereits Digitalisiertes kann man auch unter festschrift@bauernfest.de versenden.