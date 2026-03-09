Für den Club Saar-Pfälzer Springreiter war das Frühlingswetter ein Glücksfall. Die Verlegung des Turniers ins Freie lockte bekannte Reiter an.

Alles richtig gemacht hat der Club Saar-Pfälzischer Springreiter mit seinem Turnier am vergangenen Wochenende im Landgestüt Zweibrücken. Als sich kurz vor Nennungsschluss abzeichnete, dass zum Turnierwochenende stabiles Frühlingswetter herrscht, zog der Club die Option und verlegte die Veranstaltung von der Halle auf den großen Reitplatz ins Freie. Das erwies sich als doppelter Glücksgriff. Zum einen stiegen die Nennungszahlen, zum anderen lockten die frühlingshaften Temperaturen zahlreiche Zuschauer an, die in der Allee zuschauten oder am Springplatz verweilten.

Das erste März-Wochenende ist ein außergewöhnlich früher Termin für den Start in die grüne Saison. Das lockte einige ambitionierte Springreiter in die Südwestpfalz. „Wir sind wegen des Freilandturniers gekommen“, erzählte Tina Deuerer. Die deutsche Meisterin der Amazonen des Jahres 2022 aus Eppelheim war zum ersten Mal in Zweibrücken und reiste „mit einem Team von vier Reitern aus Baden-Württemberg hierher“, darunter auch Benjamin Wulschner ( Schwetzingen). Hintergrund sei, dass sie in Kürze für elf Tage nach Italien fährt, wo sie an mehreren Turnieren teilnehmen möchte. „Da kam uns die Idee, vorher einmal auf einem Außenplatz zu starten“, ergänzte sie.

Tina Deuerer nutzte mit Bibi Pennylyn das Zweibrücker Turnier zur Vorbereitung auf eine Italien-Tour. Foto: Andreas Danner

„Natürlich ist ein schweres Springen zum Saisonstart schwierig für die Pferde“, sagte Turnierleiter Olaf Läpple. Wegen der prominenten Reitergruppe aus Baden-Württemberg hatte der Club es aber ins Programm genommen. „Die Pferde sind über Winter lange in der Halle gegangen. Es hat jetzt ein Vorlauf von acht bis 14 Tagen mit gutem Wetter gefehlt“, bemerkte er. Und doch klappte die Umstellung bei den meisten Reiter-Pferde-Paaren problemlos.

Fairer S-Parcours zum Saisonstart

Dafür hatte auch Parcourschef Dirk Eichhorn mit einem fairen Parcours über 1,40 Meter hohe Hindernisse gesorgt. Ein Drittel der Starter blieb fehlerfrei, das ist eine gute Quote. Am schnellste legte der 18-jährige Losheimer Fabio Thielen mit Clarino de Luxe die Strecke zwischen Start und Ziel zurück, die Zeit von 69,22 Sekunden wurde nicht mehr unterboten. „Es macht echt wieder Spaß“, sagte Thielen hinterher, „es ist schön, wieder an der frischen Luft zu starten.“ Der junge Saarländer blickt auf eine bemerkenswerte Juniorenkarriere zurück, die ihn bis in den Nationalkader führte. Jetzt steht er vor seinem ersten Jahr in der U21-Klasse und strebt internationale Starts an. Im April wird er beim Turnier im französischen Compiègne für Deutschland im U21-Nationenpreis starten. Der Erfolg in Zweibrücken ist Motivation und Bestätigung. „Ich bin mehr als zufrieden, das war alles top“, sagte er.

Benjamin Wulschner (Schwetzingen) belegte mit Crunchip Rang zwei. Foto: Andreas Danner

Tina Deuerer gehörte zu den von Thielen Geschlagenen. Sie wurde mit der achtjährigen Stute Bibi Pennylyn Dritte. „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten viele junge Pferde dabei“, sagte sie. Veranstalter und Turnierort lobte sie. „Das ist ein sehr charmantes Turnier, wo man sich Mühe gibt. Die Plätze sind gut, hier trifft man sich gerne“, ergänzte sie. Und so blieb sie mit ihrer baden-württembergischen Reisegruppe am Ende noch auf ein Bier im Landgestüt. Zur guten Stimmung trug bei, dass Benjamin Wulschner mit Crunchip zuvor auf Platz zwei gesprungen war und mit Cocolina hinter Co-Turnierchef Niklas Betz (Limbach) und Thunder VH Moerbeihof Vierter wurde.

E-Mail an den prominenten Starter

„Wir hatten Top-Bedingungen. Ich bin froh, dass wir hier sein dürfen“, sagte Läpple mit Blick auf das Landgestüt. Er freute sich, dass der Club eine „tolle und richtige Entscheidung“ getroffen habe, das Turnier ins Freie zu verlegen. „Es war gut besucht, wir hatten gute Starterfelder“, ergänzte er, ehe er Benjamin Wulschner die Ausschreibung für das nächste Club-Turnier am 11. und 12. April mailte. Wer weiß, vielleicht reist der Sachse mit Reitstall in Walldorf erneut in die Südwestpfalz.