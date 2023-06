Über Jahrzehnte hinweg schickte der Reiseverkehrskaufmann Frank Schmid die Zweibrücker in Urlaub. Seit Jahresbeginn in Ruhestand, hat der langjährige Reisebüro-Inhaber viel zu erzählen. Etwa von Geschäftsreisen zu exotischen Urlaubszielen. Und von Päckchen mit blauen Wunderpillen auf seinem Schreibtisch. Am 1. Januar hat er das Reisebüro Schmid in der Alexanderstraße 2 nach rund 30 Jahren an seine langjährigen Mitarbeiter Michael Hugo und Benjamin Fernau übergeben. Ob er jetzt mehr Zeit hat als früher? „Nein!“, stellt Frank Schmid klar. Unter anderem hat er jetzt einen Job beim Zweibrücker Fashion Outlet.

