De Veranstaltungsreihe „ZW On Air“ endet einen Tag früher als geplant, am Samstag, 24. Juli. Das teilt das Zweibrücker Kulturamt mit. Das Konzert mit der Band Changes am Sonntag fällt wegen schwachen Ticketvorverkaufs und des zu erwartenden schlechten Wetters aus. Die Karten werden zurückgenommen und erstattet. Bisher gab es bei der Reihe „ZW On Air“ im Juli als Stadtfest-Ersatz an den Wochenenden ein buntes Angebot mit Kinderprogramm, Modenschau, Live-Musik und DJs. An diesem Wochenende treten die Bands „Krachleder“ (freitags) und „Firma Holunder“ (samstags) auf. Beide Konzerte sind ausverkauft.