Mysteriöses tut sich im Bexbacher Stadtteil Frankenholz. In den saarländischen Ort hat es ein Unbekannter auf einen ganz bestimmten Toyota Yaris abgesehen. Der Wagen pflegt üblicherweise auf einem umfriedeten Gelände in der Höcherbergstraße zu parken. Dort ist der Täter nach Polizeiangaben zuletzt am frühen Samstagmorgen, 6. März, eingedrungen und hat den Toyota mit HOM-Kennzeichen mutwillig mit einem spitzen Gegenstand bearbeitet. Er habe großflächig den Fahrzeuglack zerkratzt und die beiden Hinterreifen zerstochen. Derselbe Wagen war dem Unbekannten bereits am 13. Februar am selben Standort zum Opfer gefallen: Damals wurden beide Vorderreifen zerstochen. Die Homburger Polizei geht davon aus, dass beide Attacken vom gleichen Täter verübt wurden. Die Ermittler bitten dringend um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.