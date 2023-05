Im Saarland ist am späten Sonntagnachmittag auf der Autobahn 6 in Höhe St. Ingbert-Mitte an einem französischen Reisebus der linke Hinterreifen geplatzt. Wie die Polizei berichtet, fing der platte Reifen durch die Reibungshitze Feuer. Dem Fahrer gelang es noch, den Bus mit einer 45-köpfigen französischen Reisegruppe, die sich auf der Heimfahrt befand, auf dem Seitenstreifen abzustellen. Niemand sei verletzt worden. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatten Ersthelfer bereits mit Feuerlöschern den Reifenbrand gelöscht. Weil sich über die Autobahn viele kleine Reifenteile verteilt hatten, blieb die A6 für eine halbe Stunde voll gesperrt, um die Trümmer zu entfernen. Anschließend wurde zunächst eine der beiden Fahrspuren wieder freigegeben. Die Reisegruppe konnte mit einem hinzugerufenen zweiten Bus nach Frankreich weiterfahren. Der defekte Bus musste abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 23 Uhr; anschließend war die Autobahn wieder komplett befahrbar.