Jetzt hoffen alle Reifenberger, dass ihr Ringzahlen für die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft reichen.

Bei den Landesmeisterschaften des Pfälzischen Sportschützenbundes erzielten die Schützen des SV Reifenberg gute Einzelergebnisse. Besonders starke Nerven zeigte der in der Jugendklasse startende Emilian Ohlmann, der sich mit 388,4 Ringen den ersten Platz und Landesmeistertitel im Luftgewehr sicherte. Max Mayerhöfer landete in der Luftgewehr-Schülerklasse mit 188,1 Ringen auf Platz zwei, Jan Kimmel wurde in der LG-Juniorenklasse Sechster.

Die Reifenberger Seniorenschützen Christof Schwarz (314,1) und Jörg Amstadt (312,2) schossen sich in der Klasse Luftgewehr-Auflage auf den siebten und elften Rang. Alle hoffen nun, dass sie mit ihren Ringzahlen die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Dortmund erreichen.