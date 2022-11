Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Reifen an 15 Stadt- und Schulbussen im saarländischen St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) plattgestochen. Wie Rathaussprecherin Maria Müller-Lang berichtete, waren die Busse auf dem Parkplatz am Sportplatz des Fußballvereins SV St. Ingbert abgestellt. Dass die attackierten Schul- und „Ingo“-Stadtbusse nicht mehr fahrtauglich waren, sei am Mittwochmorgen in der Dunkelheit nicht sofort bemerkt worden. So seien die Busse nach kurzer Fahrzeit an verschiedenen Stellen liegengeblieben. Müller-Lang: „Der Ausfall der Busse hatte am Nachmittag erhebliche Auswirkungen auf den Schulbusbetrieb, insbesondere bei den weiterführenden Schulen. Auch verschiedene Linien des ,Ingo’-Busverkehrs waren betroffen.“ Offenbar werde es gelingen, alle betroffenen Busse bis zum Abend mit neuen Reifen zu bestücken. Der Busverkehr am Donnerstagmorgen für die Grundschulkinder werde nicht betroffen sein. Doch bei den weiterführenden Schulen und im „Ingo“-Busverkehr könne es am 1. Dezember vereinzelt zu Ausfällen kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.