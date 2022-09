In der Nacht zum Samstag trieb ein Reifenzerstecher in Walshausen sein Unwesen. Zwischen 1 Uhr nachts und 11 Uhr morgens war ein grauer Toyota Avensis auf dem Parkplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus zum Parken abgestellt. Als der Besitzer am Samstagmorgen zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass beide Reifen auf der Fahrerseite beschädigt waren. Augenscheinlich wurden diese von einem unbekannten Täter gezielt mit einem Messer platt gestochen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Das teilt die Polizei mit, die Zeugen der Tat sucht. Letztere können sich unter der Telefonnummer 06332 9760 oder der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.